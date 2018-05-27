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فاروق حسني: استمراري في منصب وزير الثقافة كان عبارة عن سجن جزئي

الأحد 27/مايو/2018 - 09:48 م
فاروق حسني: استمراري في منصب وزير الثقافة كان عبارة عن سجن جزئي
فاروق حسني
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كساب أحمد
 
قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه رفض تولي منصب وزير الثقافة، وبعد مفاوضات استمرت ثلاث ساعات وافق على قبول وزارة الثقافة على مضض، معقبًا: "وبعد كده قعدت في الوزارة 23 سنة وشوية".

وتابع "حسني"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن استمراره في منصب وزير الثقافة كان عبارة عن سجن جزئي له، لافتًا إلى أنه حرمه من فنه نسبيًا.

وأشار إلى أنه عندما تولى منصب وزارة الثقافة وضع خطط عمل للإنتشار في كل مصر من خلال قصور الثقافة. 
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