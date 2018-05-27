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سباليتي: لا أضمن بقاء إيكاردي مع إنتر في ظل إغراءات الأندية

الأحد 27/مايو/2018 - 09:41 م
سباليتي: لا أضمن بقاء إيكاردي مع إنتر في ظل إغراءات الأندية
إيكاردي
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وكالات
 

قال مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، إنه ربما يكون عاجزاً عن منع رحيل قائد الفريق، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ورغم إعلان إيكاردي رغبته في البقاء مع الفريق الإيطالي الموسم المقبل، لكن سباليتي أعرب عن خشيته من رضوخ اللاعب لإغراءات الأندية الراغبة في ضمه.

 

وقال مدرب إنتر في تصريح تلفزيوني: "تحدثت مع ماورو أكثر من مرة، وأرسل إشارات دقيقة للغاية".

 

وأوضح سباليتي: "إنه سعيد في إنتر ويريد البقاء، لكن هناك أندية إذا قررت ضم أي لاعب، فإن بإمكانك سماع بعض الجمل مثل (لا أنوي الرحيل) من قبل عدد من اللاعبين، قبل أن ينتقلوا في اليوم التالي لأندية أخرى، ويعربون عن سعادتهم البالغة بالانضمام إليها".

 

أكد المدرب الإيطالي: "يتعين علينا الاستعداد لأي شيء، لكن لا توجد الآن أي مؤشرات أو شكوك بشأن رحيل إيكاردي".

 

ولعب إيكاردي دوراً مهماً في عودة إنتر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبلة بعد غياب فترة ليست بالقصيرة، عقب حصوله على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

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