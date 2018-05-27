فاروق حسني: وزارة الثقافة كانت "خربة".. ولم أسع لمنصب



وتابع حسني، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن فترة وجودة في روما كانت تجربة حقيقية له، حيث أنه التقى هناك بأشخاص ذو قيمة.



وكشف وزير الثقافة الأسبق، أنه لم يسعى مطلقًا للوزارة، ولم يفكر بها، مشيرًا إلى أن الحاجز بين بينه وبين الوزارة حاجزًا فني، وكانت له علاقات كثيرة بقامات كبيرة، مستكملًا: كنت هسيب كل ده عشان أبقى وزير، وأنا كنت عارف إن وزارة الثقافة كانت خربة".







أوضح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أنه قضى مدة 18 عامًا بين باريس وروما، مشيرًا إلى أنه لم ينبهر بفرنسا رغم أنها كانت حلم بالنسبة له.