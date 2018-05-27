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الائتلاف الحاكم في ألمانيا يستعد لتقديم مشروع قانون يعلن دول المغرب العربي بما فيها تونس دولاً آمنة

الأحد 27/مايو/2018 - 08:31 م
الائتلاف الحاكم في ألمانيا يستعد لتقديم مشروع قانون يعلن دول المغرب العربي بما فيها تونس دولاً آمنة
الحكومة الألمانية
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محمد وليد الجموسي
 
يستعد الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والمشكل من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، لتقديم مشروع قانون يعلن دول المغرب العربي دولاً آمنة، وفق صحيفة باساور نويه برسه التي لم تذكر موعدا محددا لتقديم هذا المشروع.

ويتيح إعلان دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، دولا آمنة، للسلطات الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها من منحدرين من هذه الدول، وترحيل آلاف طالبي اللجوء المرفوضين.

ويرفض حزب الخضر تصنيف دول المغرب العربي دولاً آمنة، على خلفية تقارير عن حالات تعذيب، وانتهاك حرية التعبير فيها.
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