ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السومة يخضع للفحوصات الطبية استعدادا ً للموسم القادم

الأحد 27/مايو/2018 - 08:25 م
السومة يخضع للفحوصات الطبية استعدادا ً للموسم القادم
أرشيفية
طباعة
 
خضع عمر السومة، لاعب فريق الأهلي والمنتخب السوري؛ لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية في المركز الطبي للفيفا بدبي؛ وذلك للاطمئنان بعد الإصابات المتكررة، التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى عمل برنامج طبي، لتجهيزه للموسم القادم، تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ود.مراد الغرايري مدير مركز الفيفا بدبي.

وصرح ممثل السعودية، لمركز الفيفا بدبي، الدكتور مبارك المطوع، أنه تم إجراء جميع الفحوص الطبية للاعب، وخاصة من الناحية الميكانيكية، لافتاً إلى أن الكابتن عمر السومة، يحتاج إلى أربعة أسابيع كمرحلة تأهيل وإعداد للموسم القادم.
المزيد عن: فحوصات طبي السومة السعودية أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 8:30:00 PM