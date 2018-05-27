السومة يخضع للفحوصات الطبية استعدادا ً للموسم القادم

خضع عمر السومة، لاعب فريق الأهلي والمنتخب السوري؛ لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية في المركز الطبي للفيفا بدبي؛ وذلك للاطمئنان بعد الإصابات المتكررة، التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى عمل برنامج طبي، لتجهيزه للموسم القادم، تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ود.مراد الغرايري مدير مركز الفيفا بدبي.





وصرح ممثل السعودية، لمركز الفيفا بدبي، الدكتور مبارك المطوع، أنه تم إجراء جميع الفحوص الطبية للاعب، وخاصة من الناحية الميكانيكية، لافتاً إلى أن الكابتن عمر السومة، يحتاج إلى أربعة أسابيع كمرحلة تأهيل وإعداد للموسم القادم.