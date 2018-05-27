منتخب مصر يسابق الزمن للحاق محمد صلاح بمباراة الأوروجواي





أعرب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني عن ارتياح بعثة المنتخب الوطني للنتيجة التي انتهت إليها فحوصات محمد صلاح .

وكانت الأشعة الثانية ( الرنين ) أكدت ما تم الاعلان عنه من تشخيص أولي بجزع في أربطة الكتف.

من ناحية أخرى وجه أبو ريدة الجهاز الإداري والطبي للمنتخب الوطني بمواصلة التنسيق مع نادي ليفربول للاتفاق على البرنامج العلاجي لمحمد صلاح وبذل كل المحاولات الممكنة للحاق اللاعب بالمباراة الأولى في كأس العالم.