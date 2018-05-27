سلطنة عمان: إنقاذ 6 تونسيين كادوا يهلكون جراء "إعصار مكونو"

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، من إنقاذ ستة أشخاص من الجنسية التونسية إثر إنهيار سور منزل بولاية "صلالة" وهم بصحة جيدة، وفق تأكيد منشور للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على "تويتر.





يذكر أن "إعصار مكونو"، قد ضرب عصر الجمعة 25 ماي ، سواحل سلطنة عمان بسرعة 170 كم/ساعة،