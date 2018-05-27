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سلطنة عمان: إنقاذ 6 تونسيين كادوا يهلكون جراء "إعصار مكونو"

الأحد 27/مايو/2018 - 08:22 م
سلطنة عمان: إنقاذ 6 تونسيين كادوا يهلكون جراء إعصار مكونو
إعصار مكونو
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محمد وليد الجموسي
 
تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، من إنقاذ ستة أشخاص من الجنسية التونسية إثر إنهيار سور منزل بولاية "صلالة" وهم بصحة جيدة، وفق تأكيد منشور للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على "تويتر.

يذكر أن "إعصار مكونو"، قد ضرب عصر الجمعة 25 ماي ، سواحل سلطنة عمان بسرعة 170 كم/ساعة،
فيما أعلنت السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً، متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل من جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.
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