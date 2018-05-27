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السيسي بعد تواصله مع صلاح: وجدته بطلا أقوى من الإصابة

الأحد 27/مايو/2018 - 08:20 م
السيسي بعد تواصله مع صلاح: وجدته بطلا أقوى من الإصابة
الرئيس السيسي
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الفجر الرياضي
 

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التواصل مع محمد صلاح، نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للاطمئنان على حالته الصحية.

 

وكان صلاح قد تعرض خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وريال مدريد، على ملعب كييف بالعاصمة الأوكرانية للإصابة بالكتف مما دفع لخروجه وعدم استكماله المباراة.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته".

 

وأضاف "السيسي"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "كما توقعت، وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمسًا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير، ويكفيه فخراً بأنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله".

السيسي بعد تواصله مع صلاح: وجدته بطلا أقوى من الإصابة
المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح ليفربول عبد الفتاح السيسي رياضة الرئيس السيسي الاطمئنان على حالته الصحية
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