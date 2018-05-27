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مفتي الجمهورية: لا يصح إنكار أراء الآخرين إذا كان الأمر محل اجتهاد

الأحد 27/مايو/2018 - 08:17 م
مفتي الجمهورية: لا يصح إنكار أراء الآخرين إذا كان الأمر محل اجتهاد
الدكتور شوقي علام
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كساب أحمد
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأزهر له منهجية راسخة تتوارثها الأجيال مبنية على تقبل الأراء الفقهية، ولا يصح إنكار أراء الآخرين إذا كان الأمر محل اجتهاد. 

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الأحد، أن البعض يحاول إجبار الناس على اتباع رأيه، ويرى أن الأقوال الآخرى خاطئة.

وأشار إلى ضرورة أن يتبع المواطن البسيط المؤسسات الدينية الرسمية حتى لا يتشتت، لافتًا إلى أن الخلاف كان موجودًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتقبل جميع الأراء دون أن يُخطيء أحدًا. 
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