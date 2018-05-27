مفتي الجمهورية: لا يصح إنكار أراء الآخرين إذا كان الأمر محل اجتهاد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأزهر له منهجية راسخة تتوارثها الأجيال مبنية على تقبل الأراء الفقهية، ولا يصح إنكار أراء الآخرين إذا كان الأمر محل اجتهاد.





وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الأحد، أن البعض يحاول إجبار الناس على اتباع رأيه، ويرى أن الأقوال الآخرى خاطئة.



