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أسامة كمال يكشف حقيقة تفضيل الرئيس السيسي له عن باقي الإعلاميين

الأحد 27/مايو/2018 - 08:16 م
أسامة كمال يكشف حقيقة تفضيل الرئيس السيسي له عن باقي الإعلاميين
أسامة كمال
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أمنية فوزي
 
وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا، إلى الإعلامي أسامة كمال، قائلة: "قالوا عنك المذيع المفضل لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدليل إنه اتصل بيك مرتين، صح أم خطأ؟"

ورد "كمال"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، قائلًا: "يا ريت، أتمنى يكون واقع".

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يتصل بأسامة كمال، بل تحدث مع "منعم"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال له: "دعواتك وصلتني"، لافتًا إلى أن هذه الحلقة كانت بداية رحلة العام المخصص لذوي الإعلاقة.
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