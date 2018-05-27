المنستير: الطفل هو الملك في تظاهرة "100 طفل 100 إبداع"

شارك حوالي 110 من تلاميذ وتلميذات المدرسة الابتدائية الهادي نعمان الواقعة بحي "سطح جابر" في المنستير في تظاهرة "100 طفل 100 إبداع" التي نظمتها الجمعية المتوسطية للفنون التشكيلية المعاصرة والمدرسة الإبتدائية الهادي نعمان بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وضمن برنامج "تونس مدن الفنون" وسجلت تفاعلا كبيرا للأطفال خلال الورشات وفق ما ذكره لمراسلة (وات) محمود قفصية رئيس الجمعية المتوسطية للفنون التشكيلية المعاصرة.





ويأتي اختيار مدرسة الهادي نعمان نظرا لوجودها في حيّ شعبي للتأكيد على العناية بأطفال الأحياء الشعبية وذلك بتجميع التلاميذ ضمن ورشة للرسم على غرار تجميعهم ضمن ورشة للمطالعة أو للكتاب، وستوضع 100 لوحة من لوحات الأطفال في 100 إطار وستعرض أوّلا في هذه المدرسة ثم في فضاءات أخرى بعدّة ولايات وذلك لإبراز قيمة الإبداع لدى الأطفال حسب قول محمود قفصية الذي أكّد مواصلة تنظيم هذه التظاهرة فقط مع أطفال المدارس بالأحياء الشعبية.





وتستهدف التظاهرة إلى خلق انطباع جماعي لدى الأطفال وحتى لدى الكهول بأهمية الفعل الثقافي موضحا أنّه من المهم تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تحبب الطفل في المؤسسة التربوية وتخلق له مسافة جديدة في الفضاء التعليمي وهي مسافة تثقيفية وإبداعية في إطار تفاعلي تخرج عن إطار القسم والتقييم واسناد الأعداد. وهي فرصة لدفع المواهب وانمائها وتطويرها.



