مدينة الثقافة تحتفي في ليالي الجهات بالمخزون الثقافي والتراثي لجندوبة

حلت ولاية جندوبة مساء أمس السبت ضيفة على مدينة الثقافة بالعاصمة في إطار تظاهرة "ليالي الجهات" المندرجة ضمن برنامج مدن الفنون الذي يهدف إلى دعم لا مركزية الفعل الثقافي وتفعيل الانفتاح على الثقافات والخصوصيات الحضارية لمختلف الجهات بتونس عبر إبراز التنوع والثراء الثقافي الذي تزخر به كل جهة بالبلاد.





ولاية جندوبة الواقعة في الشمال الغربي لتونس والتي تضم منطقة بيلاريجيا التاريخية المتميزة بمعالمها الأثرية الفريدة الشاهدة على تعاقب الحضارات القرطاجنية والرومانية والبيزنطية وهو ما يعكس ثراء المخزون التراثي والثقافي لهذه الجهة، هذا المخزون الحضاري تنقل بتفاصيله ومضامينه في شكل معارض فنية متنوعة زينت أروقة مدينة الثقافة في سهرة خاصة مكنت رواد المدينة من زيارة ولاية جندوبة بقلب العاصمة دون التنقل لها.





صناعات تقليدية وابتكارات حرفية ومنتوجات فكرية وفنية ومأكولات وبهارات بطابع الولاية أثثت سهرة الاحتفاء بجهة جندوبة الذي انطلق الاستعداد لتنظيم فقراتها منذ الصباح لتتواصل الى ساعات السحور من خلال تقديم عروض فلكلورية وشبابية راقصة وأعمال مسرحية وفقرات موسيقية وتنشيطية رحلت بالحاضرين والوافدين على مدينة الثقافة الى أحقاب حضارات تاريخية مرت على ولاية جندوبة لتنسج بيئة ثقافية تزخر بالمبعين في شى المجالات الثقافية.



