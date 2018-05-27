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فريدة الشوباشي: هناك انقلاب في الدين الإسلامي

الأحد 27/مايو/2018 - 08:12 م
فريدة الشوباشي: هناك انقلاب في الدين الإسلامي
فريدة الشوباشي
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جهاد جمال
 
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ما ادعاه جماعة الإخوان المسلمين بأن أحدهم رأى الرئيس الأسبق محمد مرسي يأم الرسول صل الله في المنام "عيب عليهم". 

وتابعت الشوباشي خلال حوارها المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، "أنا لما أعرف أن الرسول بيصلي خلف محمد مرسي يبقى لازم ألطم"، مستكملة، لإن ده غير معقول ولا يصح أن نقبل بذلك.

وأضافت، هناك انقلاب في الدين الإسلامي، فالإسلام الذي أعتنقته عام 1963، مختلف تمامًا عن الإسلام الذي نراه الأن. 
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