فريدة الشوباشي: هناك انقلاب في الدين الإسلامي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ما ادعاه جماعة الإخوان المسلمين بأن أحدهم رأى الرئيس الأسبق محمد مرسي يأم الرسول صل الله في المنام "عيب عليهم".





وتابعت الشوباشي خلال حوارها المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، "أنا لما أعرف أن الرسول بيصلي خلف محمد مرسي يبقى لازم ألطم"، مستكملة، لإن ده غير معقول ولا يصح أن نقبل بذلك.



