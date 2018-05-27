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عاجل.. "السيسي": تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان على صحته

الأحد 27/مايو/2018 - 08:11 م
عاجل.. السيسي: تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان على صحته
عبد الفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته".

وأضاف "السيسي"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "كما توقعت، وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمسًا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير، ويكفيه فخراً بأنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله". 

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