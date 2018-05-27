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وفاة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق

الأحد 27/مايو/2018 - 08:06 م
وفاة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق
الدكتور على لطفى
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الفجر الاقتصادى
 
توفي منذ قليل الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق عن عمر يناهز 83 عاماً. 

الدكتور علي لطفي محمود، ولد في 6 أكتوبر 1935، كان رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986 عقب تركه منصب رئيس الوزراء تولى منصب رئيس مجلس الشورى وذلك حتى عام 1989، قبل ذلك كله كان يعمل وزيرًا للمالية في عهد الرئيس أنور السادات كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.
 
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