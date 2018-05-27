إنجي المقدم تنشر صورة مع ظافر العابدين من كواليس "ليالي أوجيني"
الأحد 27/مايو/2018 - 08:01 م
نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة تجمعها بالفنان ظافر العابدين من كواليس تصوير مسلسل ليالى أوجينى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام".
وكتبت إنجى المقدم، على الصورة قائلة:" مع الدكتور فريد عند جارته صديقة الحيوانات "تهييس" فى الكواليس ".
ومسلسل " ليالى أوجينى"، من بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.