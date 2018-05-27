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إنجي المقدم تنشر صورة مع ظافر العابدين من كواليس "ليالي أوجيني"

الأحد 27/مايو/2018 - 08:01 م
إنجي المقدم تنشر صورة مع ظافر العابدين من كواليس ليالي أوجيني
إنجي المقدم
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نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة تجمعها بالفنان ظافر العابدين من كواليس تصوير مسلسل ليالى أوجينى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام".
 
وكتبت إنجى المقدم، على الصورة قائلة:" مع الدكتور فريد عند جارته صديقة الحيوانات  "تهييس" فى الكواليس ".

ومسلسل " ليالى أوجينى"، من بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.
إنجي المقدم تنشر صورة مع ظافر العابدين من كواليس "ليالي أوجيني"
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