قفصة: التلاميذ يكرمون أساتذتهم

شهدت ليلة أمس المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة حفل تكريم من طرف تلاميذ السنة التاسعة أساسي لأساتذتهم وذلك بساحة العلم بمناسبة نهاية الامتحانات وقد تخلل هذا الاحتفال تنشيط موسيقي هذا وعبر العديد من الأساتذة عن سعادتهم بهذه المبادرة اللطيفة التي مستهم وفق الشروق أون لاين.



