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مصرع 3 من أبرز قيادات الحوثي بصعدة وصنعاء

الأحد 27/مايو/2018 - 08:01 م
مصرع 3 من أبرز قيادات الحوثي بصعدة وصنعاء
أرشيفية
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وكالات
 

لقي 3 من أبرز القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية، مصرعهم في جبهتي الملاحيط غربي محافظة ‏صعدة، وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.‏ 

وقالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن "القيادي الحوثي عبدالملك صالح حويس، وعدداً من مرافقيه، قتلوا ‏بغارات لطائرات التحالف العربي عندما استهدفت تعزيزات للميليشيات بمنطقة عقبة طلان ‏وهم في طريقهم إلى منطقة المنزالة التابعة للملاحيط".‏

ولقي مسؤول الإشارة السلكية واللاسلكية للميليشيات القيادي محمد صالح العراقي، مصرعه في ‏منطقة الصافية شرق الملاحيط خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وفي جبهة نهم، شرقي صنعاء، لقي مشرف القوات ‏الخاصة في مربع همدان القيادي الحوثي علي يحيى راشد المعافا، مصرعه بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته.‏

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