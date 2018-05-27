مصرع 3 من أبرز قيادات الحوثي بصعدة وصنعاء
الأحد 27/مايو/2018 - 08:01 م
وكالات
لقي 3 من أبرز القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية، مصرعهم في جبهتي الملاحيط غربي محافظة صعدة، وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن "القيادي الحوثي عبدالملك صالح حويس، وعدداً من مرافقيه، قتلوا بغارات لطائرات التحالف العربي عندما استهدفت تعزيزات للميليشيات بمنطقة عقبة طلان وهم في طريقهم إلى منطقة المنزالة التابعة للملاحيط".
ولقي مسؤول الإشارة السلكية واللاسلكية للميليشيات القيادي محمد صالح العراقي، مصرعه في منطقة الصافية شرق الملاحيط خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وفي جبهة نهم، شرقي صنعاء، لقي مشرف القوات الخاصة في مربع همدان القيادي الحوثي علي يحيى راشد المعافا، مصرعه بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته.
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