مصرع 3 من أبرز قيادات الحوثي بصعدة وصنعاء





لقي 3 من أبرز القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية، مصرعهم في جبهتي الملاحيط غربي محافظة ‏صعدة، وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.‏





وقالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن "القيادي الحوثي عبدالملك صالح حويس، وعدداً من مرافقيه، قتلوا ‏بغارات لطائرات التحالف العربي عندما استهدفت تعزيزات للميليشيات بمنطقة عقبة طلان ‏وهم في طريقهم إلى منطقة المنزالة التابعة للملاحيط".‏





ولقي مسؤول الإشارة السلكية واللاسلكية للميليشيات القيادي محمد صالح العراقي، مصرعه في ‏منطقة الصافية شرق الملاحيط خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وفي جبهة نهم، شرقي صنعاء، لقي مشرف القوات ‏الخاصة في مربع همدان القيادي الحوثي علي يحيى راشد المعافا، مصرعه بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته.‏



