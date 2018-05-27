حالة الطقس اليوم الأحد 27-5-2018 بمحافظة الغربية

تشهد محافظة الغربية، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وانخفاضًا في درجة حرارة الهواء.





ويسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 21 الصغرى و42 الكبرى.





ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، وشديد البرودة في أخره.



