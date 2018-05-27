محمد ممدوح هاشم يقود مونبيليه للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

نجح محمد ممدوح هاشم نجم فريق مونبيليه الفرنسي والمنتخب الوطني لكرة اليد، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفاز مونبيليه الفرنسى للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب نانت الفرنسي بنتيجة 32_26.

ويعد محمد ممدوح هاشم من نجوم كرة اليد المصرية وأحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الفراعنة كثيرا في المنافسات الكبرى.

وانتقل هاشم لصفوف مونبيليه من النادي الأهلي المصري، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات.

وشارك هاشم في فوز فريقه اليوم ببطولة دوري الأبطال