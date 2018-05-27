أبوتريكة يعلن تنازله عن مستحقاته القديمة للأهلي (صور)

أعلن محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق تنازله عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة الحمراء.





وكتب أبوتريكة عبر حسابه على تويتر: "الأهلي فوق الجميع.. أتمني من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".





وأضاف أبوتريكة: "لنساهم معا في محو الحزن والالم الذي اصابنا جميعا جراء الأمور الاخيرة.. ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب".





وتابع أبوتريكة: "كلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم انك تحب الاهلي ولكنك أخطأت في حقه من يحب الأهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الاهلي".





وواصل أبوتريكة: "كلمة لمجلس إدارة نادينا الكبير اعلم أنكم تحبون وتعشقون الاهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا. .سامحوني لا املك سوي هذه الكلمات اكتبه على الملاء لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم".



