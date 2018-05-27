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أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018

الأحد 27/مايو/2018 - 06:49 م
أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أعرب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن استيائه الشديد لما تنشره بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول مستقبل الائتلاف.

رئيس "دعم مصر" يعرب عن استيائه مما ينشره الإعلام عن الائتلاف (فيديو وصور)

"المحامين" تتعاقد مع مجمع الجلاء الطبي العسكري ‪ (صور)‬

"القومي للمرأة" يكرم مرفت التلاوي لانتهاء فترة عملها بمنظمة المرأة العربية (صور)

رئيس ائتلاف دعم مصر: أتمني الشفاء العاجل لمحمد صلاح

"السويدي": المشروعات الصغيرة للشباب تساهم في تقليص البطالة‎

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