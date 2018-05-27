أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أعرب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن استيائه الشديد لما تنشره بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول مستقبل الائتلاف.