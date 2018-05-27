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سواريز يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة أوروجواي ومصر

الأحد 27/مايو/2018 - 06:38 م
سواريز يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة أوروجواي ومصر
محمد صلاح
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وكالات
 

أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي وبرشلونة الإسباني الشفاء العاجل لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس سواريز: "أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح والعودة سريعًا للملاعب قبل كأس العالم".

وبسؤاله عما إذا كان ميزة لأوروجواي في غياب محمد صلاح عن منتخب مصر قال سواريز: "لا.. عندما ألعب أنا أنظر إلى الفرق الأخرى وأريد أن تكون أفضل".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 مع أوروجواي وروسيا والسعودية.


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