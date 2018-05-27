سواريز يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة أوروجواي ومصر
الأحد 27/مايو/2018 - 06:38 م
وكالات
أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي وبرشلونة الإسباني الشفاء العاجل لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال لويس سواريز: "أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح والعودة سريعًا للملاعب قبل كأس العالم".
وبسؤاله عما إذا كان ميزة لأوروجواي في غياب محمد صلاح عن منتخب مصر قال سواريز: "لا.. عندما ألعب أنا أنظر إلى الفرق الأخرى وأريد أن تكون أفضل".
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 مع أوروجواي وروسيا والسعودية.
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