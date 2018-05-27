سواريز يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل مباراة أوروجواي ومصر





أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي وبرشلونة الإسباني الشفاء العاجل لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال لويس سواريز: "أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح والعودة سريعًا للملاعب قبل كأس العالم".





وبسؤاله عما إذا كان ميزة لأوروجواي في غياب محمد صلاح عن منتخب مصر قال سواريز: "لا.. عندما ألعب أنا أنظر إلى الفرق الأخرى وأريد أن تكون أفضل".





ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 مع أوروجواي وروسيا والسعودية.







