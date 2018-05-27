أهم أخبار قطر اليوم الأحد 27/5/2018
الأحد 27/مايو/2018 - 06:46 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث صرح المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات وزير خارجية البحرين، تعكس الحقيقة المرة وهي أن المشكلة في العقلية المؤسسية لقطر، وليس في أزمتها مع الرباعي العربي.
المعارضة القطرية: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها
وزير الخارجية البحريني: لا أمل لحل الأزمة مع قطر قريبًا
محللون ليبيون: دوافع تخريبية وراء حملة قطر للدفاع عن إرهابيي درنة
أمير قطر في الكويت يزور غدًا
المعارضة القطرية: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها
وزير الخارجية البحريني: لا أمل لحل الأزمة مع قطر قريبًا
محللون ليبيون: دوافع تخريبية وراء حملة قطر للدفاع عن إرهابيي درنة
أمير قطر في الكويت يزور غدًا
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