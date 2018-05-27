أهم أخبار قطر اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث صرح المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات وزير خارجية البحرين، تعكس الحقيقة المرة وهي أن المشكلة في العقلية المؤسسية لقطر، وليس في أزمتها مع الرباعي العربي.