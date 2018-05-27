محمد صلاح يعلق على إصابته ويتحدث عن كأس العالم

علق النجم المصري محمد صلاح على إصابته مع ليفربول الإنجليزي في مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني والتي انتهت 3-1 للريال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض صلاح للإصابة بالأمس مع ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي فاز به الملكي 3-1.





وفقا للأشعة النهائية فإن إصابة محمد صلاح عبارة عن تمزق فى الأربطة الخلفية للكتف، وأن فترة العلاج سوف تستمر ٣ أسابيع، وبذلك سيلحق بكأس العالم.

كانت ليلة صعبة للغاية ، لكني مقاتل. على الرغم من الصعاب ، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا لاجعلكم فخورون، حبكم ودعمكم هو ما يعطيني القوة".

وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :"