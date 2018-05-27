هذا ما يحدث لكِ عند الغضب

"الغضب"، يؤثر على الجوانب الأخلاقية والصحية والنفسية والاجتماعية بحياتك، ولكي تتحكمين في الغضب يجب أن توازني بين هذه الجوانب، وإليكِ تأثير الغضب على صحتك:-





1- يفرز جزء من الدماغ يسمى "Amygdala" هرمون، يمُدنا بطاقة عند الغضب، لذلك يشعر البعض بقوة كبيرة وعدم القدرة على السيطرة على النفس.





2- يعمل "الادرينالين والنورادرينالين" أو مايسمى "الإبينيفرين ونور إبينيفرين"، على رفع ضغط الدم عن طريق الأوردة والشرايين مما ينتج ارتفاع ضربات القلب وبالتالي الإصابة بالسكتة القلبية.





3- يقوم ايضًا الإبينيفرين ونور إبينيفرين برفع نسبة الجلوكوز والأحماض الدهنية في الدم، وتأثر على الشرايين مستقبلًا ويزيد من الإصابة بتصلب الشرايين.





تنبيه هام

كلما كُنت إنسانا صبورًا هادئًا سوف تحافظ على سعادتك وتتغلب على المشاكل التي تواجهك في الحياة.