أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 27/5/2018
الأحد 27/مايو/2018 - 06:42 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث وقعت دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية كاريباتي بالأحرف الأولى على أن يتم توقيعها بالشكل النهائي نهاية العام الجاري.
الإمارات توقع اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية كيريباتي
الإمارات تحذر رعاياها في نيويورك من العاصفة الاستوائية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27-5-2018 في الإمارات
الإمارات توقع اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية كيريباتي
الإمارات تحذر رعاياها في نيويورك من العاصفة الاستوائية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27-5-2018 في الإمارات
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