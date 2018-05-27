أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث وقعت دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية كاريباتي بالأحرف الأولى على أن يتم توقيعها بالشكل النهائي نهاية العام الجاري.