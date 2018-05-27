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أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 27/5/2018

الأحد 27/مايو/2018 - 06:42 م
أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 27/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث وقعت دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية كاريباتي بالأحرف الأولى على أن يتم توقيعها بالشكل النهائي نهاية العام الجاري.

الإمارات توقع اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية كيريباتي

الإمارات تحذر رعاياها في نيويورك من العاصفة الاستوائية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27-5-2018 في الإمارات

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