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خلطة ماء الورد للعناية بأظافر العروس

الأحد 27/مايو/2018 - 06:39 م
خلطة ماء الورد للعناية بأظافر العروس
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خلطة ماء الورد والليمون وزيت عبّاد الشمس
- ماء ورد
- عصير ليمون
- زيت عبّاد الشمس

طريقة التحضير
ضعي أظافركِ في الخليط لمدة 5- 10 دقائق، ثم جففيهما بقطنة بلطف، ثم أخرجي أظافركِ من الخليط، ومرري قطنة عليها قطرات عبّاد الشمس على أظافرك، لكي تمنحكِ اللمعان الذي تحتاجينه.
كرري العملية مرة أسبوعيًّا، إذ يعيد ماء الورد والليمون الحيوية لأظافرك، ويضفى زيت عبّاد الشمس لمعانًا ووردية للون أظافرك.
وحاولي عزيزتي تجنّب قضم أظافرك، حتى لا تتسببي في مظهر غير لائق للأظافر يوم عرسك، بالإضافة إلى الحرص على التغذية السليمة التي تجنّبك تقصّف الأظافر، أو عدم طولها بالشكل الذي ترغبين به.
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