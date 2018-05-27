ميدو: أمتلك عروض تدريب خارجية وأحسمها خلال 10 أيام





أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إنه يمتلك عدد من عروض التدريب الخارجية، ومن المقرر أن يحسم وجهته خلال الـ 10 أيام المقبلة.

أضاف ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر شاشة "مصر الأولي" إن الأسبوع القادم سيحصل علي دراسة تدريبية جديدة لتدعيم قدراته الفنية في مجال التدريب، مؤكداً إن حلم حياته تولي تدريب فريق في أوروبا.

وأشاد أحمد حسام ميدو، بخالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، موضحاً إنه نجح في إعادة الروح للاعبين، ويستحق الإستمرار في قيادة الفريق، مشدداً علي ضرورة دعمه من مجلس الإدارة مع بداية الموسم القادم.