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أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018

الأحد 27/مايو/2018 - 06:39 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلنت الهيئة العامة للثقافة، عن بدء التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى لمعرض ثنائيات الدرعية؛ الذي يعدّ أول وأكبر تظاهرة ثقافية من نوعها لدعم الفنون البصرية في المملكة.

بدء التسجيل للمشاركة في معرض ثنائيات الدرعية بالرياض

جائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين تعلن تمديد فترة التقديم للجائزة

الأرصاد تغلق 5 كسارات مخالفة للشروط بمكة

مفتاح الكعبة المشرفة (فيديو)

إعلان غلق باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية للجامعيين
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