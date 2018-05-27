أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلنت الهيئة العامة للثقافة، عن بدء التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى لمعرض ثنائيات الدرعية؛ الذي يعدّ أول وأكبر تظاهرة ثقافية من نوعها لدعم الفنون البصرية في المملكة.