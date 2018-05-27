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نصائح جمالية للعناية باليدين

الأحد 27/مايو/2018 - 06:32 م
نصائح جمالية للعناية باليدين
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إليكِ نصائح جمالية للحفاظ على جمال اليدين ونعومتها:-

ابحثي دوما عن الصابون المصنوع من الالوي فيرا او الاوكاليبتوس او سواها من المركبات الطبيعية مئة في المئة او الصابون الذي يحتوي على البلسم او ذاك الناعم على اليدين.

عند غسل اليدين، احرصي على ترك عبوة كريم في الحمام لكي تعمدي فورا الى ترطيب يديك بزيت طبيعي او كريم مرطبن وذلك لتجنب الجفاف والتشقق الذي يمكن ان يسببه الصابون والمياه.

ترطيب اللحم الميت المحيط بالاظافر بدلا من ازالته باستمرار وما يترتب عن ذلك من امكان التعرض لالتهابات.

غالبا ما يحتوي مزيل المناكير على نسبة عالية من الكحول التي تلحق الضرر بالاظافر واليدين، لذلك يجب دوما غسل اليدين بعد ازالة المناكير.

احرصي دوما على وضع واقي الشمس على يديك قبل الخروج.
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