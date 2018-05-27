إيقاف عدد من المشاركين في أعمال شغب خلال الليلة الفارطة بتونس‎

تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، إثر تعمد مجموعة من المنحرفين رشق المارة بالحجارة بباب قاسم بالعاصمة، من القبض على 10 منهم وحجزت لديهم كمية من المواد والاقراص المخدرة.





باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بــ4 منهم من أجل "الاعتداء المدبر على الجولان ليلا والعصيان المتكرر" وإبقاء البقية بحالة سراح.





كما سُجل خلال نفس الليلة على الساعة 22.30 بقنطرة باب العسل تراشق مجموعتين من الأطفال بالحجارة نتج عنه تهشم مربعات بلورية لــ 4 سيارات وقد تمكنت الوحدات الامنية من القبض على 6 منهم أعمارهم تتراوح بين 14 و18 سنة.





باستشارة النيابة العمومية أذنت بالتحري معهم وإبقائهم بحالة سراح.





كما تعمد على الساعة 22.40 حوالي 30 شخصا من أتباع إحدى المجموعات التابعة لإحدى الفرق الكبرى بالعاصمة بباب الفلة الكتابة على جدران إحدى الفضاءات التجارية حيث تم تقديم 9 منهم أعمارهم تتراوح بين 13 و18 سنة.



