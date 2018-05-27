مصرع سيدتين وإصابة رجل بحادث انقلاب ملاكي بالسويس

لقيت سيدتان مصرعهما وإصابة رجل فى انقلاب سيارة ملاكى، اليوم الأحد، بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المتوفيان لمشرحة السويس.وكان اللواء محمد جاد مدير امن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ملاكى السويس تحمل رقم "69743" بطريق السويس- القاهرة.وقال مصدر طبى بالسويس، إن الحادث أسفر عن وفاة سيدتين فور وصولهم للمستشفى وأصيب أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي.