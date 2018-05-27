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مصرع سيدتين وإصابة رجل بحادث انقلاب ملاكي بالسويس

الأحد 27/مايو/2018 - 06:29 م
مصرع سيدتين وإصابة رجل بحادث انقلاب ملاكي بالسويس
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أبوبكر عبد المعز
 
لقيت سيدتان مصرعهما وإصابة رجل فى انقلاب سيارة ملاكى، اليوم الأحد، بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المتوفيان لمشرحة السويس.

وكان اللواء محمد جاد مدير امن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ملاكى السويس تحمل رقم "69743" بطريق السويس- القاهرة.

وقال مصدر طبى بالسويس، إن الحادث أسفر عن وفاة سيدتين فور وصولهم للمستشفى وأصيب أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي.
مصرع سيدتين وإصابة رجل بحادث انقلاب ملاكي بالسويس
مصرع سيدتين وإصابة رجل بحادث انقلاب ملاكي بالسويس
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