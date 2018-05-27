ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصرع 11 شخصًا وفقدان 8 آخرون جراء إعصار مكونو في اليمن وعمان

الأحد 27/مايو/2018 - 06:24 م
مصرع 11 شخصًا وفقدان 8 آخرون جراء إعصار مكونو في اليمن وعمان
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين، بسبب الإعصار ماكونو، الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غربي سلطنة عمان.

وفي عمان، تحدثت السلطات عن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر، فيما بلغت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة، الجمعة، خصوصا في محافظة ظفار. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات.

وأعلنت السلطات في عمان، الأحد، عطلة من ثلاثة للإدارة والمدارس والقطاع الخاص، بما في ذلك المصارف، لأن كميات كبيرة من المياه لا تزال تغمر الطرق.

وفي اليمن، ضرب الإعصار ماكونو، مساء الأربعاء، جزيرة سقطرى التي تبعد نحو 350 كلم عن السواحل الجنوبية لليمن، وتسبب بمقتل 7 أشخاص على الأقل، هم 5 يمنيين وهنديان، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وعثرت فرق الإغاثة على 4 بحارة هنود، لكن 8 آخرين ما زالوا مفقودين، فيما تم إجلاء نحو ألف شخص من الجزيرة بعدما تضررت منازلهم.

وانتقل الإعصار نحو المناطق الشمالية الغربية، باتجاه الربع الخالي، أحد أكبر صحارى العالم في السعودية، حيث أشارت السلطات إلى رياح عنيفة وأمطار غزيرة.

المزيد عن: مكونو مصرع فقدان عمان اليمن إعصار مكونو آخرون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 7:00:01 PM