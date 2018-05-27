مصرع يمني بشظايا صاروخ حوثي أثناء شراء بعض الأدوية(فيديو)

كشفت كاميرا مراقبة لإحدى صيدليات مدينة مأرب اليمنية، عن لحظة وفاة يمني أثناء محاولته شراء بعض الأدوية، بعد تعرضه للإصابة بشظية صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية، على سوق في مدينة مأرب.



