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مصرع يمني بشظايا صاروخ حوثي أثناء شراء بعض الأدوية(فيديو)

الأحد 27/مايو/2018 - 06:17 م
مصرع يمني بشظايا صاروخ حوثي أثناء شراء بعض الأدوية(فيديو)
أرشيفية
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كشفت كاميرا مراقبة لإحدى صيدليات مدينة مأرب اليمنية، عن لحظة وفاة يمني أثناء محاولته شراء بعض الأدوية، بعد تعرضه للإصابة بشظية صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية، على سوق في مدينة مأرب.

وبلغت نسبة الضحايا لاستهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين 5 قتلى بينهم امرأة، وإصابة 22 آخرين، ويذكر أن قوات الجيش اليمني، أحكمت السبت، سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية بمديرية حرض، في محافظة حجة شمال غربي البلاد، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي اللإيرانية.
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