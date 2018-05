20 ألف شعاع برقى يضرب المملكة المتحدة.. وإلغاء عشرات الرحلات (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل فى بريطانيا، مشاهد لموجة من العواصف الشديدة التى ضربت جنوب المملكة المتحدة، السبت.

وكشف مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية البريطانية، أنّ العاصفة أضائت سماء بريطانيا بنحو 15 ألف إلى 20 ألف شعاع برقى، وفقاً لصحيفة "ديلى تليجراف" اليوم.

وتسّببت العاصفة البرقية فى إلغاء العديد من الرحلات بمطار ستانستد "لندن"، وتأجيل 200 رحلة أخرى، لدى الإضرار بنظام تزويد الوقود، كما عانت عدة مناطق من انقطاع التيار الكهربائى.

Mother of all #thunderstorms now over London. Oh boy! This UTTERLY INSANE. I’ve never seen a storm with such frequent lightning in my life I don’t think. Mostly sheet lightning and not too loud but flashes are spectacular. pic.twitter.com/b3RjiD8Nf2