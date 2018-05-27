ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

20 ألف شعاع برقى يضرب المملكة المتحدة.. وإلغاء عشرات الرحلات (فيديو)

الأحد 27/مايو/2018 - 06:14 م
20 ألف شعاع برقى يضرب المملكة المتحدة.. وإلغاء عشرات الرحلات (فيديو)
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

تداول نشطاء مواقع التواصل فى بريطانيا، مشاهد لموجة من العواصف الشديدة التى ضربت جنوب المملكة المتحدة، السبت.


وكشف مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية البريطانية، أنّ العاصفة أضائت سماء بريطانيا بنحو 15 ألف إلى 20 ألف شعاع برقى، وفقاً لصحيفة "ديلى تليجراف" اليوم.

 

وتسّببت العاصفة البرقية فى إلغاء العديد من الرحلات بمطار ستانستد "لندن"، وتأجيل 200 رحلة أخرى، لدى الإضرار بنظام تزويد الوقود، كما عانت عدة مناطق من انقطاع التيار الكهربائى.

 

المزيد عن: عالم برق المملكة المتحدة اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 7:00:01 PM