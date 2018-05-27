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تحرير الحديدة المسمار الأخير في نعش الحوثيين (فيديو)

الأحد 27/مايو/2018 - 06:18 م
تحرير الحديدة المسمار الأخير في نعش الحوثيين (فيديو)
أرشيفية
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رقية جمال
 
تدوال نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "تحرير الحُديدة.. المسمار الأخير في نعش الحوثيين".

وأوضح الفيديو، أنه وسط انهيارات في صفوف ميليشيا الحوثي، وأنباء عن مساعي إيرانية لتهريب زعيم الإرهابيين عبد الملك الحوثي، سيطرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمقاومة اليمنية على مناطق جديدة في الساحل الغربي لتصل على مشارف الحديدة.

وسيطرت قوات المقاومة اليمنية على مفرق زبيد ومديرية الفازة، وحاصرت ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا ومديرية الزبيد، هذا وفروا عناصر ميليشيات الحوثي تاركين أسلحتهم وذخائرهم وبقايا من تحصينات دفاعية، خوفًا من الأسر أو القتل.

وأكد الحسن الطاهر، محافظ الحديدة، أن قوات المقاومة التهامية والجنوبية والوطنية اليمنية تواصل تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة بإسناد من التحالف العربي.

وبحسب خبراء عسكريين، يعتبر استعادة وتحرير الحديدة وميناءها الإستراتيجي هو المسمار الأخير في نعش ميليشيات الحوثي الإنقلابية. 

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