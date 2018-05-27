إحباط محاولة تهريب كاميرات ولوازم أنظمة مراقبة عبر جمارك الدخيلة

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بالدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الآدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية الكاميرات ولوازم أنظمة المراقبة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وأحكامه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.





حيث تم تشكيل لجنة جمركية بالإدارة اللوجيستية الثانية برئاسة سعيد أبوسكينة وعرفة عبدالمعطى مديرى الإدارة من السادة معتمد عبدالمجيد مدير الحركة ومحمد حسن مدير التعريفة لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 140800412970 بعدد 2 حاوية رقمى 2175986 و6256525 قادمتين من الصين ومقيد عنها البيان الجمركى رقم 19284 لسنة 2018 لوجستية 2 مطور بإسم شركة ع. ا. خ والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة طرد ماكينات صنفرة ودهان خشب منشأ الصين





وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود 5 كرتونة بها 80 كاميرة مراقبة و80 كابل بنهاية طرفية و5 ريسيفر و5 وحدة تغذية و10 هارد وبما يمثل أنظمة مراقبة كاملة بالزيادة عن الطرود المقر عنها بالمستندات





قرر يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.



