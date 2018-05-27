ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نبوءة شاب سعودي بإصابة صلاح وهزيمة ليفربول

الأحد 27/مايو/2018 - 06:12 م
نبوءة شاب سعودي بإصابة صلاح وهزيمة ليفربول
أرشيفية
طباعة
 
تنبأ شاب سعودي، بهزيمة نادي ليفربول وإصابة نجمه محمد صلاح، في مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي ريال مدريد، حيث نشر أمس السبت، تغريدة على تويتر، قبل موعد بدء المباراة بوقت طويل، قائلا ، ‏ليفربول راح يكون مسيطر أول 20 دقيقة وراح تجي إصابة قوية لمحمد صلاح، ويبدله المدرب وبعدها تنقلب الماراة للريال وياخذ اللقب، وذلك عبر هاشتاج حمل اسم توقعات كل نهائي الأبطال .

وإنهالت التعليقات على حساب الشاب الذى يقطن في محافظة القنفذة بجنوب منطقة مكة المكرمة، حيث تفاجأ بسيل من الإعجابات وإعادة التغريد، وذلك بعد صدق نبوءته، حيث أصيب صلاح مبكراً فاستبدله المدرب وانقلبت الطاولة على ليفربول.
المزيد عن: نبوءة ليفربول شاب سعودى رياضة السعودية اصابة صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 7:00:07 PM