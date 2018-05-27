نبوءة شاب سعودي بإصابة صلاح وهزيمة ليفربول

تنبأ شاب سعودي، بهزيمة نادي ليفربول وإصابة نجمه محمد صلاح، في مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي ريال مدريد، حيث نشر أمس السبت، تغريدة على تويتر، قبل موعد بدء المباراة بوقت طويل، قائلا ، ‏ليفربول راح يكون مسيطر أول 20 دقيقة وراح تجي إصابة قوية لمحمد صلاح، ويبدله المدرب وبعدها تنقلب الماراة للريال وياخذ اللقب، وذلك عبر هاشتاج حمل اسم توقعات كل نهائي الأبطال .



