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ميدو: إصابة محمد صلاح تحفيز للاعبي المنتخب في كأس العالم

الأحد 27/مايو/2018 - 06:12 م
ميدو: إصابة محمد صلاح تحفيز للاعبي المنتخب في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إنه يجب علي لاعبي منتخب مصر النظر لإصابة النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من منظور مختلف، وأن تكون حافز كبير لهم من أجل تقديم مستوي مميز في كأس العالم.

وتوقع العالمي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر شاشة "مصر الأولي"، أن يغيب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر الأولي في مونديال روسيا أمام منتخب أوروجواي، لافتاً إلي أن اللاعب سيقوم بعملية استشفاء لمدة 48 ساعة، ومن بعدها سيبدأ فترة العلاج من الغصابة التي تعرض لها.

وعن ودية مصر والكويت والتي إنتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، أكد أحمد حسام ميدو، إن المباراة كانت مفيدة جداً للجهاز الفني وكذلك بعض اللاعبين، مؤكداً أن الأداء سيتحسن عندما يعود محمد النني وعبد الله السعيد وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي.
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