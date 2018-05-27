"الرقابة على الصادرات" تصدر 32.3ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمصر، 32 ألف و278 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات.





وأكد تقرير حديث تلقاه وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، أن الهيئة استقبلت 18 ألف و234 رسالة متنوعة منها 11 ألف و850 رسالة صناعية و6 آلاف و384 رسالة غذائية واثبتت النتائج مطابقة 17 ألف و997 رسالة، فيما تم رفض 237 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.





وأكد قابيل في بيان اليوم، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة القادمة للسوق المحلي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، لافتا الي ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية لحماية السوق المحلي من السلع الرديئة وحماية المنتجات المصرية من المنافسة غير العادلة.





ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، إن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت الشهر الماضي 6 آلاف و273 رسالة، تضمنت اهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والاسماك والزيوت.





وأضاف المهندس اسماعيل جابر، أن عدد الرسائل الغذائية المرفوضة بلغ 111 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات المرفوضة المكملات الغذائية وإضافات الأعلاف، والأسماك المجمدة، والأسمدة الزراعية.





وأشار إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 ألف و724 رسالة حيث تضمنت اهم بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والاسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وادوات المائدة.





ولفت إلى أن عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 126 رسالة حيث تضمنت اهم البنود الصناعية المرفوضة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.





وأضاف أن الهيئة قامت بالتشغيل الفعلي لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية، كما تم البدء في تصميم برنامج الفحص العشوائي للشركات المستفيدة من قرارات الفحص الظاهري، إلى جانب البدء في تطبيق منظومة التوقيع الالكتروني في برنامج الإعدام وإعادة التصدير.





وأوضح جابر ان الهيئة قامت بعدد 462 إجراء تحقق لشهادات المنشأ منها 147 شهادة صادرات و315 شهادة واردات، كما قامت الهيئة باعتماد محطات تصدير الموالح بمحافظة القليوبية ومعاينة محطة أخرى في الغربية.





وأوضح أن الهيئة قامت أيضاً خلال الشهر الماضي بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول اغادير في مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.





وأضاف أن الهيئة أصدرت 32 ألف و278 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات.





وأشار جابر إلى أن عدد السجلات التجارية التي قامت الهيئة بقيدها وتعديلها وتجديدها الشهر الماضي بلغ 2073 رسالة سجل منها 472 قيد جديد و507 تجديد و1094 تعديل.