الاعتداء على طالبين مصريين في ولاية فلوريدا الأمريكية

ألقت السلطات في فلوريدا القبض على رجل أمريكي؛ لتهديده طالبين مصريين باستخدام سلاح ناري في مطعم ماكدونالد، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، وقال المعتدي للطالبين: "اخرجا من بلدي لا تستحقان تناول الطعام هنا".



وجرى توجيه تهم، تتعلق بالكراهية إلى المعتدي بالإضافة إلى لائحة التهم، التي تلاحقه بالفعل وتتضمن السرقة والاعتداء.

