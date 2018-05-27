ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاعتداء على طالبين مصريين في ولاية فلوريدا الأمريكية

الأحد 27/مايو/2018 - 05:30 م
الاعتداء على طالبين مصريين في ولاية فلوريدا الأمريكية
أرشيفية
طباعة
هديل هاشم
 
ألقت السلطات في فلوريدا القبض على رجل أمريكي؛ لتهديده طالبين مصريين باستخدام سلاح ناري في مطعم ماكدونالد، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، وقال المعتدي للطالبين: "اخرجا من بلدي لا تستحقان تناول الطعام هنا".

وجرى توجيه تهم، تتعلق بالكراهية إلى المعتدي بالإضافة إلى لائحة التهم، التي تلاحقه بالفعل وتتضمن السرقة والاعتداء.
المزيد عن: مصريين مصر فلوريدا الولايات المتحدة اعتداء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 5:30:02 PM