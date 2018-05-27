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المعارضة القطرية: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها

الأحد 27/مايو/2018 - 05:25 م
المعارضة القطرية: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها
أرشيفية
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صرح المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات وزير خارجية البحرين، تعكس الحقيقة المرة وهي أن المشكلة في العقلية المؤسسية لقطر، وليس في أزمتها مع الرباعي العربي.

وقال في تغريدة له عبر تويتر: تصريحات وزير الخارجية البحريني، بعدم وجود بارقة أمل في صلح قريب تعكس الحقيقة المرة، التي لا يقدر تنظيم الحمدين فهم أبعادها الجيوسياسية أو الاستراتيجية فالمشكلة الرئيسة ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث أي تطور اذا لم تتغير هذه العقليه الفاسدة.

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، قد صرَّح بأنه ليس هناك بارقة أمل في حل أزمة قطر مع الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه اذا استمرت الدوحة في سلوكها المسيء فإن المقاطعة ستطول، وأن الدول الأربع تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي.
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