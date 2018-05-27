المعارضة القطرية: مشكلة قطر في العقلية المؤسسية لها

صرح المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات وزير خارجية البحرين، تعكس الحقيقة المرة وهي أن المشكلة في العقلية المؤسسية لقطر، وليس في أزمتها مع الرباعي العربي.





وقال في تغريدة له عبر تويتر: تصريحات وزير الخارجية البحريني، بعدم وجود بارقة أمل في صلح قريب تعكس الحقيقة المرة، التي لا يقدر تنظيم الحمدين فهم أبعادها الجيوسياسية أو الاستراتيجية فالمشكلة الرئيسة ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث أي تطور اذا لم تتغير هذه العقليه الفاسدة.



