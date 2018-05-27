القبض على 43 شخصا خلال مظاهرات ضد ماكرون فى باريس (فيديو)

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على 43 شخصاً خلال احتجاجات فى باريس ضد إصلاحات القطاع العام، التى أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب عبر موقع تويتر، اليوم إن 36 شخصاً احتجزوا لحمل السلاح وارتكاب أعمال عنف وانتهاكات أخرى.

كما وجّه كولومب، الشكر إلى ضباط الشرطة، الذين تصدّوا للاضطرابات وحفظ النظام العام وأمن المتظاهرين.

وشارك نحو ربع مليون شخصاً فى موجة الاحتجاجات بجميع أنحاء فرنسا يوم 26 مايو، بينهم 80 ألفاً فى العاصمة.