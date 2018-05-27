18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
الأحد 27/مايو/2018 - 05:24 م
جهندا عبدالحليم
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد 18 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتواجد علي الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة، وتواجد على الأرصفة سفينة بضاعة عامة، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتواجد علي الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة، وتواجد على الأرصفة سفينة بضاعة عامة، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.