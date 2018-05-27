18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

اليوم الأحد،



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتواجد علي الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة، وتواجد على الأرصفة سفينة بضاعة عامة، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد 18 سفينة.