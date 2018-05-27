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النقد العربي السعودي تمنع شركة عناية من إصدار وثائق تأمين

الأحد 27/مايو/2018 - 05:18 م
النقد العربي السعودي تمنع شركة عناية من إصدار وثائق تأمين
أرشيفية
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها قرّرت منع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأكدت المؤسسة، في بيان له اليوم الأحد، أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات، التي تنشأ عنها، مضيفة أنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة؛ لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين، إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ساما تهتم على الإنترنت من هنــا أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

جاء هذا القرار، إشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية، تداول، والمؤرخ في 22 / 8 / 1439هـ والمتضمن الإعلان عن تجاوز خسائر الشركة المتراكمة %50، من رأس مالها المدفوع ٢٠٠ مليون ريال) حيث بلغت الخسائر ما نسبته %٧٤.٥، من رأس مال الشركة.
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