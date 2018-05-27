ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجم الإسماعيلي: ديسابر له الفضل في المركز الثاني.. وتغيير المدربين أثر علينا

الأحد 27/مايو/2018 - 05:19 م
نجم الإسماعيلي: ديسابر له الفضل في المركز الثاني.. وتغيير المدربين أثر علينا
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال بهاء مجدي، لاعب الإسماعيلي، إن الفرنسي ديسابر، مدرب الفريق السابق، له الفضل في حصول النادي على المركز الثاني هذا الموسم، لافتا إلى أن تغيير المدربين أثر على نتائج الفريق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الفريق نجح في العودة خلال فترة المدرب البرتغالي بيدرو، ونجحنا في حسم المركز الثاني".

وأردف: "كنا نريد الحصول على بطولة هذا الموسم، خصوصا وأن الفريق الأصفر له اسمه في الكرة المصرية".

وأكمل: "ينقصنا موارد مالية من أجل الحصول على بطولة الدوري والكأس والمنافسة على إفريقيا، كنا نضطر لبيع النجوم من أجل الصرف على الفريق".

وأوضح: "مجلس الإدارة الحالي وضع خطة لدعم الفريق من أجل تحقيق بطولة في الموسم المقبل".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 5:30:00 PM