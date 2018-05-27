نجم الإسماعيلي: ديسابر له الفضل في المركز الثاني.. وتغيير المدربين أثر علينا





قال بهاء مجدي، لاعب الإسماعيلي، إن الفرنسي ديسابر، مدرب الفريق السابق، له الفضل في حصول النادي على المركز الثاني هذا الموسم، لافتا إلى أن تغيير المدربين أثر على نتائج الفريق.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الفريق نجح في العودة خلال فترة المدرب البرتغالي بيدرو، ونجحنا في حسم المركز الثاني".





وأردف: "كنا نريد الحصول على بطولة هذا الموسم، خصوصا وأن الفريق الأصفر له اسمه في الكرة المصرية".





وأكمل: "ينقصنا موارد مالية من أجل الحصول على بطولة الدوري والكأس والمنافسة على إفريقيا، كنا نضطر لبيع النجوم من أجل الصرف على الفريق".





وأوضح: "مجلس الإدارة الحالي وضع خطة لدعم الفريق من أجل تحقيق بطولة في الموسم المقبل".



