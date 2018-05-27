على جمعة: العمل هو المخرج الأساسي لجميع الأزمات (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الزكاة عبادة متعدية للغير، وثوابها جليل، والزكاة المفروضة علينا والتى هي ركن من أركان الإسلام الغرض منها اغناء الفقير والتكافل الاجتماعي ونزع فتيل الحقد والحسد في المجتمع وإعادة توزيع الثروة وزيادة الإستهلاك حيث أن الفقير يقوم بشراء أطعمة وملابس من أموال الزكاة فتدور العجلة وتشتغل المصاانع.



وأوضح "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "مكتبة المفتي" على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن الأزمات الاقتصادية العالمية نتجت من الكساد وعدم دوران العجلة، ونحن الآن في أمس الحاجة لكسر دائرة الكساد، ونجعل الناس تعمل، مؤكدًا أن العمل هو المخرج الأساسي من كل أزمة، والزكاة تساعد في ذلك.



وتابع، أن الإمام الشافعي يقول أننا يجب أن نوصل الزكاة لمستحقيها من الفقراء وإذا رفضوا وتعففوا يقاتلون عليها، فالزكاة ليست منه وإنما هى واجب شرعي وركن من أركان الدين، والفقراء حال رفضهم أخذ أموال الزكاة نقاتلهم.

