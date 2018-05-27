أحمد حسن: ودية الكويت غير مفيدة.. وكوبر لم يخلق حلولا في غياب صلاح

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، إن مباراة الكويت الودية التي خاضها المنتخب الوطني لم تؤثي بثمارها أو تحقق أهداف الفراعنة، لافتا إلى أن المنتخب لم يظهر بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحلول في المنتخب الوطني قليلة للغاية، لم نكن نريد أن يكون الحل هو صلاح فقط".

وأردف: "في حال غياب صلاح عن المونديال ستكون الحلول في الفراعنة قليلة للغاية، نحتاج للكثير من الحلول في الملعب، غياب صلاح بالتأكيد سيؤثر على الفراعنة، رغم أن الكرة لعبة جماعية وليست فردية".

وأكمل: "كوكا حتى الآن لم يعبر عن نفسه بشكل جيد مع المنتخب الوطني، كان لابد من تجربة بعض اللاعبين في الفترة الماضية وليس الآن".