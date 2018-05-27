تعليق الشيخ خالد الجندي على إصابة محمد صلاح (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على إصابة اللاعب الدولى محمد صلاح، قائلا: "حالة حزن كبير خيمت على الشارع المصرى، واكتشفنا دروس كثيرة منها إننا على قبل رجل واحد".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "المصريين لما بيحبوا حد بيدوبوا فيه، اللى حصل أصابنى بالحزن لأنى أحب هذا المخلوق الاسطورى البطل، وحب الناس لمحمد صلاح ده أمر ومنحة إلهية لا تشترى بالمال".

كان اللاعب الدولي محمد صلاح، قد تعرض للإصابة بعد مرور 25 دقيقة من مباراة نهائى أبطال أوربا، بعد الإلتحام مع اللاعب سيرجيو راموس مدافع الريال، تعرض على إثرها لإصابة بالكتف.